Украина документ Полиция завела уголовное дело по факту публикации в учебнике украинского языка ссылки на порно

2021-05-21 09:01

Правоохранители открыли уголовное производство по факту появления в учебнике украинского языка для 10 класса ссылки на порносайт. Об этом сообщила депутат "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в Telegram.

Гришина разместила фото выписки из Единого реестра досудебных расследований, которая свидетельствует о начале расследования этого инцидента.

Также, по словам Гришиной, издательство "Грамота" уже удаляет ссылки на порносайт из электронных учебников, а само появление этой ссылки в учебнике является делом рук хакеров.

"Национальной полицией Украины по заявлению директора ООО "Издательство "Грамота" начато досудебное расследование по факту распространения материалов порнографического характера, по признакам преступления уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301 УК Украины. Киберполиция блокирует, но кто-то очень быстро восстанавливает! Только за вчерашний день это произошло несколько раз!" - написала депутат.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее учебнике по украинскому языку за 10 класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт.

Книга была издана в 2018 году в тираже две тысячи экземпляров и рекомендована МОН Украины.

Автором учебника выступил Александр Авраменко. В основе учебника лежит материал по синтаксису сложного предложения и развитию речи. Для интереса учеников книга дополнена интегрированными материалами из интернета со ссылками на экспресс-уроки.