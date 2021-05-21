Спорт Из-за удара по ноге в финале Кубка Украины Виталий Бульяский пропустит Евро-2020

2021-05-21 17:29

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Бульяский во время финала Кубка Украины против "Зари" получил травму, которая не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, сообщает сайт столичного гранда.

После матча игрок прибыл в лагерь сборной Украины готовиться к Евро-2020, но во время тренировки почувствовал дискомфорт и был вынужден покинуть расположение национальной команды. Восстановление от травмы займет около месяца.

"В матче с "Зарей" получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина. Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо и на этом жизнь не заканчивается", – сказал Буяльский.

Напомним, в этом сезоне полузащитник бело-голубых стал настоящим лидером "Динамо", на его счету 5 голов и 4 ассиста в чемпионате Украины.

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