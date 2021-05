Мир Это признание Леди Гаги об изнасиловании, беременности и шантаже шокировало весь мир

2021-05-21 21:36

Певица повергла в шок миллионы своих поклонников неожиданным заявлением, что ее изнасиловал продюсер, а затем долгое время шантажировал и удерживал взаперти. Об этом говорится в документальном фильме The Me You Can't See.

В новом эпизоде психологической киноленты "Выскажи все громко" Леди Гага призналась, что была беременна от мужчины, старшего за нее на 20 лет. На время изнасилования Леди Гаге было 19 лет.

Мужчина поставил ее ультиматум: или она ему отдается, или он уничтожает все музыкальные записи.

Затем певица узнала, что беременна. Кроме этого, после данного случая продюсер в течение нескольких месяцев держал ее взаперти. Спустя некоторое время певица попала в больницу.

"Я поняла, что это была та самая боль, которую я почувствовала, когда человек, который меня изнасиловал, выбросил меня беременной на углу возле дома родителей, потому что я блевала и болела, потому что надо мной издевались", - поделилась Леди Гага.

После этого певица болела много лет подряд и врачи не находили причины. Отношения с продюсером она прервала. И только после этого исцелилась психологически.