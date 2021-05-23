Украина Евровидение-2021: отношение жюри к Украине назвали беспределом

2021-05-23 10:00

В третий раз в истории Евровидения на конкурсе победила Италия. Причем последний раз это было аж в 1990 году и выиграл тогда Тото Кутуньо. Теперь же, в отличие от всех предыдущих лет, когда от этой страны соревновались эстрадные поп-исполнители, победу своей стране принесли рокеры - группа Måneskin с песней “Zitti e buoni”. Причем на первом месте они оказались благодаря телезрителям, которые суммарно отдали им больше всего баллов - 318. В то время как после оценок жюри они находились лишь на третьем месте.

Итальянскую группу сравнили с Русланой

Возможно теперь у фанов рока Италия будет ассоциироваться не только с Зуккеро. Все-таки эта страна больше славилась всегда оперой и эстрадой, пик популярности которой пришелся на восьмидесятые годы прошлого века.

“Причин их победы несколько. Люди соскучились по честной и настоящей энергии, которой у этих музыкантов была масса. Кроме этого - бунтарский дух песни. Ее смысл в том, что людей призывают не быть похожим на всех и быть особенным. Отличайся - вот девиз этой песни. Есть еще и геополитическая причина победы Италии - в представлении большинства европейцев эта страна самая пострадавшая от коронавируса. Скорее всего именно этот фактор тоже сыграл свою роль”, - говорит директор по продвижению музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.

Многих зрителей итальянские музыканты явно шокировали. Все-таки, хоть на Евровидении рокеры побеждают уже не в первый раз, но в этом случае на сцене была просто “звериная” энергия. Солист группы от победы перевозбудился настолько, что когда вышел второй раз исполнять свою победную песню вся Европа увидела крупным планом, что у него эрекция.

“Итальянцы по энергетике настоящие звезды рок-н-ролла. Их солист настолько харизматичен, что в нем есть все - секс и рок-н-ролл. А фактически все то, чего не хватает большинству гендерно не определившихся участников Евровидения, которым явно не хватает тестостерона. Зато у солиста Måneskin живой сексуальной энергии было через край, причем живой, а не искусственной, как у сербской “ВИА Гры”. Я бы сравнил итальянскую группу с нашей Русланой - они похожи своими животными инстинктами”, - говорит продюсер Денис Путинцев.

Большой неожиданности в победе Италии не было, поскольку последние несколько дней именно они лидировали у букмекеров. А последние несколько лет они всегда угадывали артиста, который займет первое место. Но происходило это часто за пару дней до финала.

Сговор жюри против Украины

Ситуация, которая произошла с Украиной на Евровидении одни называют сговором, а ведущий трансляции на канале UA: Перший Тимур Мирошниченко “беспределом и сливом”. От профессиональных жюри большинства стран Go_A получили “0” баллов. И это при том, что у букмекеров мы после полуфинала были на пятом месте и устанавливали один рекорд за другим - по просмотрам и другим промежуточным победам. Даже конкуренты расценивали нашу группу как одного из фаворитов. В итоге первый этап объявления оценок, когда объявлялись баллы от жюри мы не вошли даже в десятку.

Все расставило на свои места зрительское голосование. По его итогам, мы оказались на третьем месте по зрительской любви после итальянцев и финнов. А в общем зачете так, как и предполагали букмекеры - на пятом.

“Практика многих музыкальных и кинопремий показывает, что жюри всегда далеко от народа. На кинофестивалях побеждаю фильмы, которые не пользуются большим спросом в прокате. А на музыкальных те артисты, которых не всегда встретишь на телевидении или радио. Кроме этого, в оценки жюри Евровидения вмешалась геополитика. Это особенно хорошо видно по высоким оценкам Болгарии выставленные Россие”, - говорит Денис.

Можно также предположить, что низкие оценки нашей группе от экспертов связаны с тем, что Украина в последние семь лет потеряла старых союзников. По понятным причинам отвалилась Россия. Беларусь, которая всегда лучше всех за нас голосует, в этом году была дисквалифицирована. “Баранку”, совершенно неожиданно, поставила нам Польша. Единственное, кто остался - это Азербайджан. Правда, в этот раз от них мы получили всего лишь семерку. Так что геополитический передел в Европе начинает сказываться на музыкальном конкурсе, и мы оказались его заложником. Впрочем, как и многие другие страны. Зато появились новые союзники. Например, Литва, которая раньше не баловала нас высокими оценками, оказалась единственной страной, поставившей нам высшую оценку - 12. Еще высоко нас оценила только Бельгия - они поставили десятку.

“Жюри оценивает не эмоции, которые дает нам выступление артиста, а некие параметры. Могу лишь предположить, что это связано с двумя моментами. Первое - не эмоциональная солистка. Да это образ и стиль, но эксперты могли решить, что она не артистична. Второе - отсутствие динамики в поведение не только Go_A, но и двух танцоров на сцене. Наша группа была одной из немногих на этом конкурсе, которая не использовала всю сцену и все выступления находилась на маленьком пятачке. В номере много интересных деталей, но в целом он смотрелся неэффектно”, - считает Панасов.

В нашем случае можно сказать, хорошо, что слово дали еще и зрителям, которые расставили все точки над “i”. Go_A реально выглядели для европейского зрителя экзотично. Наши музыканты не пытались решать какие-то гендерные вопросы и не пытались брать вульгарной сексуальностью. Смешение этники с электроникой и урбанизмом сейчас только превращается в новый музыкальный тренд Европы. В любом случае, в таком виде этнику на Евровидении еще никто не предлагал.

“Европейским зрителям Go_A понравились тем, что это отличная музыка для вечеринки. Как говорится - не надо париться, просто танцуй и гуди. Сработала угарная электронная сила этой группы, которая у них была всегда. Зрители не анализировали, в отличии от жюри”, - говорит Панасов.

По результатам этого конкурса уже сейчас можно сказать, чего можно ожидать от Евровидения в следующем году. Конечно же мы увидим больше, чем обычно рок-коллективов, поскольку победители всегда задают тренд. Что же касается Украины, то в следующем году нам нужно отправлять артиста, который не связан с этникой, поскольку это уже будет повтор. Стоит присмотреться к тем группам, которые как можно больше соответствуют музыкальным европейским трендам. Даже если жюри на нас вновь не отреагирует, то хотя бы зрители высоко оценят.