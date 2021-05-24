Из-за инцидента с рейсом Ryanair ICAO готовит полный запрет полетов над Беларусью

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Отмечается, что Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании Белавиа к аэропортам стран Евросоюза.
"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.
Также о возможности закрытия аэропортов Европы для белорусской авиакомпании сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Брюссель также может запретить наземные транзитные перевозки через Беларусь в страны ЕС.