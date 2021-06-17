Мир Стало известно, когда ICAO обнародует выводы по принудительной посадке лайнера Ryanair в Минске

2021-06-17 12:40

Итоговый доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) по ситуации с посадкой авиалайнера компании Ryanair в Минске будет представлен после 13 сентября - в ходе следующей сессии Совета организации.

"Расследование продолжается, отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября", - говорится в заявлении ICAO.

Согласно документу, промежуточный доклад будет представлен примерно 23 июня.

В данное время ICAO продолжает собирать и обрабатывать данные по перехвату пассажирского борта.

"Некоторые предварительные данные уже предоставлены Беларусью и Польшей, информация запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - указано в заявлении.