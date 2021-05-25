Мир Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС

2021-05-25 09:40

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры страны ЕС также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Соответствующее совместное заявление по итогу заседания уже опубликовано.

"Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями", - сказано в тексте.

Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Беларусь.

Также главы стран - членов ЕС на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair призвали "как можно скорее" ввести дополнительные санкции против Беларуси.

Кроме того, лидеры стран-членов ЕС потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Пратасевича и его девушки Софии Сапеги.