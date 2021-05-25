Мир Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве ЕС

2021-05-25 09:40

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры страны ЕС также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Соответствующее совместное заявление по итогу заседания уже опубликовано.

"Принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями", - сказано в тексте.

Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Беларусь.

Также главы стран - членов ЕС на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair призвали "как можно скорее" ввести дополнительные санкции против Беларуси.

Кроме того, лидеры стран-членов ЕС потребовали освобождения белорусского журналиста Романа Пратасевича и его девушки Софии Сапеги.

subscriber subscriber

Еще по теме

Главы стран ЕС призвали к жестким мерам против Лукашенко

2021-05-24 21:40

Из-за инцидента с рейсом Ryanair ICAO готовит полный запрет полетов над Беларусью

2021-05-24 15:04

В США и Евросоюзе приняли решение полностью приостановить все полеты над Беларусью

2021-05-24 12:40

Совет ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных туристов из третьих стран

2021-05-21 18:33

Еще новости в разделе "Мир"

Именем украинского ученого назовут улицу в столице Турции

2021-05-25 12:23

Авиакомпания Air France приостановила все свои полеты над Беларусью

2021-05-25 11:20

Известны результаты теста на наркотики победителя Евровидения-2021 Давида Дамиано

2021-05-25 11:04

В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать посаженный в Минске самолет

2021-05-25 10:41
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Именем украинского ученого назовут улицу в столице Турции 2021-05-25 12:23
Авиакомпания Air France приостановила все свои полеты над Беларусью 2021-05-25 11:20
Известны результаты теста на наркотики победителя Евровидения-2021 Давида Дамиано 2021-05-25 11:04
В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать посаженный в Минске самолет 2021-05-25 10:41