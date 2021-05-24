Мир В Беларуси задержали еще один самолет: что происходит

2021-05-24 16:40

 

Пассажиры рейса Lufthansa сейчас сидят за оградой возле накопителя, а внутри лайнера находятся кинологи с собаками – они якобы ищут бомбу.

После инцидента с самолетом лоукостера Ryanair, который накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, в воздушной гавани белорусской столицы произошел инцидент с лайнером авиаперевозчика Lufthansa.

Об этом сообщает Белсат, ссылаясь на информацию очевидцев.

Самолет должен был отправиться в рейс LH 1487 из Минска во Франкфурт-на-Майне в 14:20 по местному времени (совпадает с украинским), но до вылета всех пассажиров высадили и отправили на повторный осмотр вещей.

Позже информация о рейсе исчезла с онлайн-табло вылетов из Национального аэропорта Минска.

В самом аэропорту утверждают, что посадку на рейс остановили из-за электронного письма о возможном теракте.

 "В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны", – утверждают в пресс-службе аэропорта.

По данным Telegram-канала NEXTA сейчас внутри самолета находятся кинологи с собаками, а пассажиры сидят за оградой возле накопителя, среди них — часть женской баскетбольной сборной Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича.

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