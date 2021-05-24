Коронавирус Назначение и перерасчет пенсий: украинцев предупредили о новшестве, постановление вступило в силу

2021-05-24 19:00

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал проработать заявления о назначении или перерасчете пенсий по-новому

Теперь для этого применяют принцип экстерриториальности. Соответствующее постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года.

Новая технология предусматривает проработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Ожидается, что введение такого принципа сделает систему контроля за действиями специалистов, процессы назначения и перерасчетов пенсий более прозрачным, будет способствовать минимизации личных контактов с гражданами, предупредит возможные случаи проволочек в принятии решения. Также отмечается, что поможет оптимизировать распределение нагрузки между работниками.

Также в ПФУ сообщили, что 24 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику, продолжается финансирование пенсий мая.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий на общую сумму 41,0 млрд грн.

Пенсионеры должны получить выплаты согласно графику.