Коронавирус Все области Украины перешли в желтую зону адаптивного карантина

2021-05-25 11:39

По данным Министерства здравоохранения все области Украины, по состоянию на 25 мая, находятся в "желтой" зоне карантина.

Как сообщила пресс-служба МОЗ, пока в "зеленую" зону карантинных ограничений пока не попала пока ни одна из областей.

Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют следующие ограничения: кафе и рестораны, кино, театры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.

Запрещается прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах, массовые мероприятия с участием более чем 30 человек, посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

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