ВОЙНА В Украине В Минздраве рассказали, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за затопления

2023-06-08 08:26

Министерство здравоохранения предупреждает о возможном ухудшении качества воды на территориях, подтопленных в результате взрыва россиянами Каховской ГЭС. 

"На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок - могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - сообщает пресс-служба Минздрава .

На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний, в Минздраве рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • пить только бутилированную или привозную воду;
  • воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей;
  • кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не лишает воду химического загрязнения;
  • отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации);
  • подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание);
  • тщательно мыть руки с мылом;
  • не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.


Министерство также предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. "Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

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