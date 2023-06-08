ВОЙНА В Украине В Минздраве рассказали, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за затопления

2023-06-08 08:26

Министерство здравоохранения предупреждает о возможном ухудшении качества воды на территориях, подтопленных в результате взрыва россиянами Каховской ГЭС.



"На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок - могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - сообщает пресс-служба Минздрава .



На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.



Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний, в Минздраве рекомендуют соблюдать следующие правила:





пить только бутилированную или привозную воду;

воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей;

кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не лишает воду химического загрязнения;

отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации);

подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание);

тщательно мыть руки с мылом;

не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.



Министерство также предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. "Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - подчеркивают в ведомстве.



В настоящее время в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.