В Минздраве рассказали, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний из-за затопления

Министерство здравоохранения предупреждает о возможном ухудшении качества воды на территориях, подтопленных в результате взрыва россиянами Каховской ГЭС.
"На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок - могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС страной-террористом", - сообщает пресс-служба Минздрава .
На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний, в Минздраве рекомендуют соблюдать следующие правила:
Министерство также предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. "Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - подчеркивают в ведомстве.
В настоящее время в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.