Мир С 1 июня Грузия откроет границы для туристов, но потребует полную вакцинацию и отрицательный тест ПЦР

2021-05-27 09:40

С 1 июня 2021 года Грузия открывает границы для иностранных туристов. Однако, пересечь границу смогут люди с документом, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса и при наличии отрицательного теста ПЦР.

Как сообщает imedinews.ge, сухопутные границы будут открыты с 1 июня, и пересечь границу можно будет при наличии полного свидетельства о вакцинации и отрицательного результата теста ПЦР или только отрицательного результата теста ПЦР за последние 72 часа.

"В этом случае, лица, въезжающие в Грузию, будут обязаны повторить ПЦР в течение следующих 72 часов. В то же время всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывает расходы, связанные с коронавирусом ", - добавил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.