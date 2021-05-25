Политика В Минске опубликовали стенограмму переговоров диспетчера с пилотом Ryanair

2021-05-25 18:00

Пилот несколько раз уточнял у диспетчера, откуда появилась информация о бомбе на борту, однако, в итоге запросил помощи установленной фразой "Mayday".

Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии во вторник, 25 мая, опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом Ryanair. Однако, позже сайт стал недоступен.

В департаменте сообщили, что 23 мая минский аэропорт получил письмо от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом. Информацию передали в Белаэронавигацию.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - якобы сообщалось в письме. К слову, накануне ХАМАС отриццал свою причастность к угрозам взорвать самолет Ryanair.

Белорусский диспетчер сообщил экипажу о поступившей угрозе, связанной с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывного устройства, и порекомендовал совершить посадку на запасном аэродроме в Национальном аэропорту Минск.

"Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации, и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск", - говорится в документе.

Также в Беларуси заявили, пытались по телефону связаться с представительством авиакомпании Ryanair в Литве, но сделать это не удалось.

"После получения и уточнения информации экипаж рейса FR4978 в соответствии с установленными международными требованиями в 9:47 UTC (12:47 по белорусскому времени) установил на борту самолета код ответчика 7700 (указывающий на наличие аварийной ситуации) и в радиотелефонном режиме запросил помощи установленной фразой "Mayday". После этого экипаж с учетом требований Стандарта 3.7.2 Приложения 2 к Чикагской конвенции сообщил, что принял решение совершить посадку в Национальном аэропорту Минск", - говорится в документе.

Посадка воздушного судна рейса FR4978 в Национальном аэропорту Минск благополучно выполнена в 10:15 UTC (13:15 по белорусскому времени).

После посадки самолет направили на специальную изолированную стоянку, где были досмотрены воздушное судно, экипаж, пассажиры, багаж, груз и почта.

В 13:20 UTC воздушное судно рейса FR4978 в 17.48 UTC вылетело из Национального аэропорта Минск и в 18.27 UTC приземлилось в аэропорту Вильнюса.

Ранее сообщалось, что в Минске судно продержали более семи часов. Как заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, из Минска не вылетели шестеро пассажиров: двое граждан Беларуси и четыре гражданина России. Один из них - создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в терроризме. По словам одного из очевидцев, сначала оппозиционный журналист запаниковал и начал дрожать, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил: "Здесь меня ждет смертная казнь".

Также сообщалось, что на перехват самолета, который следовал из Афин в Вильнюс, в Беларуси небо подняли истребитель МиГ-29.

Ранее была обнародована часть аудиозаписи переговоров пилота Ryanair с белорусским диспетчером.