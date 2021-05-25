Мир Специалисты объяснили, с чем нельзя пить чай и кофе

2021-05-25 19:40

 

Стало известно, как и с чем нельзя пить чай и кофе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Васильева.

По информации, в первую очередь, горячие напитки должны быть не горячее за 37 градусов, иначе они становятся опасными.

Дело в том, что из-за этого можно повредить слизистую пищевода. И несмотря на то, что это будет всего лишь микроопик, но его последствия могут быть серьезными.

Исследования показали, что с годами у любителей напитков погорячее могут возникнуть серьезные типы рака. Особенно, по словам врача, навредить может именно чай.

А все потому, что в напитке содержатся танины.

"Эти вещества относятся к дубильных. Сочетание крепкого чая с жирной пищей отрицательно сказывается на функции желудка. Еще вреднее запивать горячим напитком крепкие алкогольные напитки, так как этанол обжигает слизистую.", - пояснила Васильева.

Также гастроэнтеролог добавила, что через чай компоненты алкоголя активнее всасываются в кровь, нанося токсического удара. Это нагружает сердце и сосуды, атакует нервную систему, атакует печень.

subscriber subscriber

Еще по теме

Специалисты рассказали, кому лучше не употреблять молодой картофель

2021-05-24 19:40

Врачи объяснили, чем опасно употребление шашлыка

2021-05-22 14:30

Специалисты назвали самый вредный для зубов напиток

2021-05-17 17:20

Можно ли пить вино, которое долго стояло открытым

2021-05-08 13:00

Еще новости в разделе "Мир"

Специалисты объяснили, с чем нельзя пить чай и кофе

2021-05-25 19:40

Лукашенко превратился в международную угрозу, - Bloomberg

2021-05-25 17:20

СМИ назвали сроки встречи Байдена с Путиным

2021-05-25 17:00

Именем украинского ученого назовут улицу в столице Турции

2021-05-25 12:23
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Специалисты объяснили, с чем нельзя пить чай и кофе 2021-05-25 19:40
Лукашенко превратился в международную угрозу, - Bloomberg 2021-05-25 17:20
СМИ назвали сроки встречи Байдена с Путиным 2021-05-25 17:00
Именем украинского ученого назовут улицу в столице Турции 2021-05-25 12:23