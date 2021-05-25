Мир Специалисты объяснили, с чем нельзя пить чай и кофе

2021-05-25 19:40

Стало известно, как и с чем нельзя пить чай и кофе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Васильева.

По информации, в первую очередь, горячие напитки должны быть не горячее за 37 градусов, иначе они становятся опасными.

Дело в том, что из-за этого можно повредить слизистую пищевода. И несмотря на то, что это будет всего лишь микроопик, но его последствия могут быть серьезными.

Исследования показали, что с годами у любителей напитков погорячее могут возникнуть серьезные типы рака. Особенно, по словам врача, навредить может именно чай.

А все потому, что в напитке содержатся танины.

"Эти вещества относятся к дубильных. Сочетание крепкого чая с жирной пищей отрицательно сказывается на функции желудка. Еще вреднее запивать горячим напитком крепкие алкогольные напитки, так как этанол обжигает слизистую.", - пояснила Васильева.

Также гастроэнтеролог добавила, что через чай компоненты алкоголя активнее всасываются в кровь, нанося токсического удара. Это нагружает сердце и сосуды, атакует нервную систему, атакует печень.