Экономика Экспорт ІТ-услуг из Украины за месяц увеличился на 9,5% и составил 590 миллионов долларов

2023-07-07 15:37

Экспорт ІТ-услуг из Украины в мае увеличился на 9,5% по сравнению с апрелем и составил $590 миллионов. Об этом сообщает Львовский ІТ-кластер, опираясь на данные НБУ.

"Май стал более успешным для экспорта ІТ-услуг, чем в предыдущий месяц. Показатель вырос на 9,5% и составил $590 млн", - говорится в сообщении.

По информации компании, в то же время эти показатели на 1,8%, или же на $11 млн меньше по сравнению с маем прошлого года.

В целом за пять месяцев этого года объем экспорта ІТ-услуг составил $2,8 млрд, на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2022. Разница по периодам в долларовом эквиваленте составляет $374 миллиона. Вероятно, сказался массовый выезд ІТ-специалистов за границу.

По словам генерального директора Львовского ІТ-кластера Степана Веселевского, при сохранении тенденции отрасль имеет шансы закончить 2023 год с таким же показателем по выручке, как и в 2022 году – на уровне $7,3 млрд.

Также отмечается, что в мае текущего года доля ІТ в структуре всего экспорта услуг составила 41%. В этот же период прошлого года – 47,5%.