Мир К Земле приближается астероид - NASA

2021-05-26 19:40

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что в четверг 27 мая мимо Земли пролетит астероид.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что космический камень, приблизившийся к нашей планете, является объект 2021 JF1. Его диаметр составляет от 95 до 210 метров, что потенциально делает его больше, чем Статуя Свободы в Нью-Йорке, высота которой составляет 93 метра, а приблизится к Земле в 03:11 по киевскому времени и пройдет около 3,2 миллиона миль от нее.

«Он был классифицирован как астероид Аполлон, который, как известно, является одним из самых опасных видов. JF1 2021 года станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли на этой неделе», - говорится в сообщении.

Кроме того по данным NASA, он также может совершить сближение с Землей 5 ноября следующего года.

Как мы писали ранее, что аэрокосмическая компания Virgin Galactiс запустила пилотируемый космический шаттл VSS Unity. Он достиг космоса и вернулся на Землю.