Мир Пашинян жестко отреагировал на взятие в плен группы армянских военных

2021-05-27 12:23

Взятие в плен шестерых армянских военных ВС Азербайджана можно считать похищением. Об этом сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении. Они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат – это похищение с территории Армении", – заявил он.

В свою очередь МИД Армении считает, что пленение азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих в приграничной Гегаркуникской области является провокацией и направлено на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность.

Решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении. Подчеркиваем, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС. Плененные армянские военнослужащие должны быть безоговорочно и немедленно возвращены", – говорится в заявлении МИД.

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