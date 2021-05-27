Мир Встреча Байдена и Путина пройдет в "знаковом" отеле: всплыли интересные подробности

2021-05-27 17:20

 

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в женевском отеле InterContinental.

Об этом сообщает Le Temps.

По данным СМИ, расположение отеля рядом с офисами международных организаций делает его очевидным выбором. Неподалеку от него находится офис ООН в Женеве и Международный центр конгрессов (CICG). Но пока подтверждения этой информации нет.

В 1985 году в Женеве прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Они провели переговоры в отеле InterContinental, а также на одной из местных вилл.

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