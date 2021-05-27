Мир G7 обратилась к Беларуси из-за Протасевича и других узников Лукашенко

2021-05-27 21:00

 

Министры подчеркнули, что эти действия поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса

Главы МИД стран G7 осудили задержание властями Беларуси бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и потребовали его освобождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления, опубликованный на сайте британского правительства.

"Мы, министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, решительно осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги после вынужденного приземления рейсе FR4978 в Минске 23 мая", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что эти действия поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса.

"Эта акция также представляет собой серьезное нападение на свободу СМИ. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также всех журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси", - заявили в G7.

"Мы будем активизировать наши усилия, в том числе путем дальнейших санкций, при необходимости, для повышения ответственности белорусских органов власти за их действия", - говорится в заявлении.

 

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