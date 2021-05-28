Мир Беларусь нанесла удар по своему же бизнесу, остановив поставки бензина А-95 в Украину

2021-05-28 15:01

Беларусь сама выстрелила себе в бизнес, остановив поставки Украине бензина А-95.

Об этом заявил глава "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. "

Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - заявил он.

Переговоры по поставкам продолжаются, но задача стоит нестандартная и крайне сложная - найти 50 тысяч тонн "пятого.

Эксперты даже не припоминают, чтобы этот вид топлива да еще и в таких колоссальных объемах поставлялся в нашу страну морскими путями.