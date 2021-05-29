Мир США готовят мощный удар по Беларуси и режиму Лукашенко

2021-05-29 13:30

Соединенные Штаты приняли решение вслед за странами Евросоюза приостановить действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее информации, также Штаты разрабатывают санкции против ключевых представителей властей.

Кроме того, США планируют вернуть ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Ожидается, что решение будет принчто 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.