Мир США готовят мощный удар по Беларуси и режиму Лукашенко

2021-05-29 13:30

 

Соединенные Штаты приняли решение вслед за странами Евросоюза приостановить действие соглашения об авиасообщении с Беларусью.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее информации, также Штаты разрабатывают санкции против ключевых представителей властей.

Кроме того, США планируют вернуть ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Ожидается, что решение будет принчто 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.

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фото Энергетическая нить: астрономы обнаружили неизвестный источник энергии в нашей галактике 2021-05-28 21:36
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