Мир Остановка самолета и санкции: в Кремле раскрыли часть разговора Путина и Лукашенко

2021-05-29 12:30

Переговоры в Сочи президента РФ Владимира Путина с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко завершились. Встреча длилась больше пяти часов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

За это время были протокольная часть и рабочий обед. Никаких заявлений по итогам не сделали.

Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней.

Лукашенко видится, что поведение западных стран после этих событий говорит о "попытке дестабилизировать ситуацию в республике".

Как сообщает РБК, Лукашенко повез российскому президенту "документы", чтобы "он понимал, что происходит" в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста.

В свою очередь, Путин продолжил рассказывать о том, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.

"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", - сказал Путин, выразив поддержку захвату самолета в Минске.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая Москва и Минск могут завершить создание Союзного государства осенью текущего года. По словам президента Беларуси, осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем.

Отметим, ранее военная разведка Эстонии предупреждала, что после военной интеграции России и Беларуси, последняя может превратиться в российский военный округ.