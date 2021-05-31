Коронавирус Суточное число новых случаев COVID-19 в Украине упало почти до тысячи

2021-05-31 09:40

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 1 022 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях, и Киеве (63).

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 810 человек; летальных исходов – 64; выздоровели – 4 934 человека; осуществлено тестирований за сутки-16 224 (в частности методом ПЦР – 8 822, методом ИФА – 1 176); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 226.

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 202 494 человека; выздоровели – 2 041 082 лица; летальных случаев – 50 536; проведено ПЦР-тестов – 10 180 777.

 

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