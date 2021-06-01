Мир В Беларуси пояснили, почему принудительно посадили рейс Ryanair именно в Минске

2021-06-01 08:39

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил посадку в столичном аэропорту Белоруси, поскольку аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали.

Об этом заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский, пишет TUT.BY.

"Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным", - сказал Сикорский.

По его словам, когда авиалайнер вошел в воздушное пространство Беларуси аэропорт Минск оказался для него ближайшим.

В свою очередь глава Ryanair Майкл О’Лири назвал произошедшее угоном и гостерроризмом. Он заявил, что белорусские власти сделали ложные и неточные заявления о том, что произошло, а сотрудников Минского аэропорта охарактеризовал, как "обструкционистов".