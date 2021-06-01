Куда исчез Ким Чен Ын - лидера КНДР не видели уже почти месяц

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней. Это самое длительное его отсутствие в 2021 году, пишет ТАСС.
В последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая, посетив большой концерт в Пхеньяне.
"Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике", - заявил представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с КНДР.
Он не назвал возможные причины отсутствия главы Северной Кореи.
Напомним, Ким Чен Ын пришел к власти в КНДР в декабре 2011 года после смерти его отца Ким Чен Ира.