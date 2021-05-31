Мир Кипр закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-05-31 20:40

Власти Кипра закрыли свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, таким образом присоединившись к “бастующим” странам Евросоюза из-за инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, 23 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Cyprus Mail.

Детали

С 28 мая авиационные власти ввели запрет на пересечение воздушного пространства Кипра, а также на использование аэропортов для самолетов белорусских авиакомпаний.

При этом, зарегистрированным на Кипре авиакомпаниям, также запрещается пересекать белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в страну официально прекращены. Ведомство отмечает, что ограничения не распространяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.

Так, запланированный на 29 мая рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт Ларнаки на Кипре отменен.

Контекст

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair,

на котором был оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка - россиянка София Сапега.

Протасевича задержали.

Он находится в Минском СИЗО. По словам адвокатов, Сапега и Протасевич находятся в нормальном состоянии. Сапега арестована на 2 месяца.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

После этого страны Евросоюза массово начали прекращать авиасообщение с Беларусью, с запретом на пересечение белорусского воздушного пространства, а также принятием самолетов белорусских авиакомпаний.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.