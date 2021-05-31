Мир Меркель и Макрон высказались о судьбе "Нормандии"

2021-05-31 21:20

Лидеры Франции и Германии не видят более эффективных способов работы по Донбассу, чем нормандский формат.

Нормандский формат должен работать дальше, хотя добиться прогресса в его рамках очень тяжело. Такое мнение высказали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 31 мая.

Так, Макрон заявил, что нужно продолжать искать решение урегулирования на Донбассе через нормандский формат.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", – отметил президент Франции.

По его мнению, для дальнейшей работы в этом формате "требуется решимость, систематическая работа".

"Мы продолжаем", – резюмировал Макрон, говоря о нормандском формате.

В свою очередь Меркель считает, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси.

"Я думаю, что нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", – сказала Меркель.

Тем не менее, добавила она, нормандский формат должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

Напомним, 27 мая политические советники лидеров стран нормандской четверки провели очередные переговоры. Тогда в Киеве заявили, что Россия свела их к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта и по этому поводу состоялся "жесткий обмен мнениями".