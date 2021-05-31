Десятки новых воинских частей: РФ собирается усилить военное присутствие у границ с Украиной

Россия объявила о планах создать 20 новых военных частей в своем Западном военном округе, который расположен на границах с Украиной, Финляндией, Беларусью и странами Балтии.
Как заявил 31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие действия станут ответом на "действия западных коллег", пишет "РБК".
20 соединений и воинских частей здесь планируют создать к концу 2021 года.
Традиционно министр страны-агрессора упрекнул запад в том, что его "действия разрушают систему безопасности в мире и вынуждают принять меры адекватного противодействия".
Также он анонсировал поставку "современного вооружения и военной техники" для Западного военного округа. Всего сюда планируют перебросить около 2 тысяч единиц.
Напомним, что совсем недавно на границах с Украиной, а также в оккупированном Крыму Россия собрала значительное количество войск.