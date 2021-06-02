Мир Литва, несмотря на бойкот, выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси

2021-06-02 21:20

 

16 миллионов евро с начала 2021 года заплатила Литва за электроэнергию, которая вырабатывается БелАЭС, построенной у литовской границы в 50 километрах от Вильнюса, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте.

Такое заявление сделал руководитель компании-оператора электросетей Литвы Litgrid Рокас Масюлис, передает ТАСС.

"Это является нарушением нашего собственного закона, но с начала года нам пришлось заплатить белорусам за эту электроэнергию, которая прячется в российском потоке (общем потоке электроэнергии, поступающем из РФ - Ред.), 16 млн евро", - заявил он журналистам.

В Вильнюсе считают, что БелАЭС строилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Беларуси Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться.

Присоединиться к бойкоту Литва призвала Латвию и Эстонию. В Риге и Таллине установку Вильнюса поддержали, но оказалось, что технически реализовать запрет не так просто. Оказалось, что различить в едином электроэнергетическом потоке место выработки электроэнергии невозможно. Утверждается, что российские компании покупают электроэнергию, в том числе БелАЭС, в Беларуси, а затем она поступает в торговый оборот на региональную электроэнергетическую биржу.

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