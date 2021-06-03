Украина Генпрокуратура снова взялась за Януковича, дело о захвате власти будут расследовать заочно

2021-06-03 14:00

Дело Януковича, признанного непрезидентом Украины, будут расследовать заочно. Речь идет о производстве по захвату власти осенью 2010 года, сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд г. Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

Отмечается, что в рамках уголовного производства расследуются обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года бывшим непрезидентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий.

Правоохранители отмечают, что осенью 2010 года Янукович добился от парламента неконституционного возвращения к действию требований Конституции Украины от 28 июня 1996 года.