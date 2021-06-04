Мир фото + видео В Сербии взорвались склады с боеприпасами и завод оборонно-промышленного комплекса

2021-06-04 11:20

В Сербии ночью на заводе Слобода оборонно-промышленного комплекса начался пожар и взорвались склады с боеприпасами, сообщает Novosti.rs.

Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.

"Большинство рабочих, которые работали во время взрыва, были эвакуированы, а некоторые из них все еще находятся в здании, но их перевели в безопасную часть.

Окружающие здания были эвакуированы, и взрывы снова усилились", - говорится в сообщении.

Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.

Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.

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