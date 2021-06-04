Украина фото В Україну прибули понад 705 тисяч доз вакцини, від якої відмовляються розвинені країни

2021-06-04 15:01

ЮНІСЕФ доправив в Україну 705 тис. 600 доз вакцини AstraZeneca від COVID-19. Це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах глобальної ініціативи #COVAX.

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

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Зокрема, мова йде про медиків, учасників ООС, соцпрацівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Разом з партнерами та донорами, ЮНІСЕФ працює над тим, щоб більше людей в Україні отримали захист від COVID-19. Поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 мільйонів людей.

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