Коронавирус В Украине более 96 процентов умерших от COVID-19 не были вакцинированы

2021-11-16 21:20

За период с 1 августа по 31 октября 96,5% умерших от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины. При этом 94,3% госпитализированных с коронавирусом не прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по данным ведомства люди, которые завершили курс вакцинации, госпитализируют с коронавирусной болезнью в пять раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку. При этом прошедшие полный курс вакцинации имеют в девять раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

Отмечается, что особенно важно прививаться людям старшего возраста, людям с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечнососудистые, аутоиммунные и онкологические заболевания. Поскольку они имеют более высокий риск тяжело заболеть COVID-19, получить осложнения и умереть от этой болезни.

На сегодняшний день привиться можно вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. В настоящее время доступно 11,3 млн доз этих вакцин.