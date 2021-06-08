Экономика За месяц транзит российского газа через Украину значительно вырос

2021-06-08 15:21

В мае транзит газа через Украину вырос на 4% и составил 3,85 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины. Среднесуточный объем транзита составил 124 млн куб. м.

Так, в Польшу за месяц прокачано 0,344 млрд куб. м газа, в Словакию - 2,5 млрд куб. м, в Венгрию - 0, 803 млрд куб. м, в Молдову - 0,189 млрд куб. об.

Также в мае был проведен аукцион по распределению дополнительной прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина-РФ - точке Суджа. После того как на аукционе 17 мая была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн куб. м/сутки на гарантированной основе, ОГТС предложил дополнительные прерывистые мощности объемом 63,7 млн куб. м / сутки.

"Однако, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение. Указанный результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах, что подскочили до уровня 333 долларов за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.