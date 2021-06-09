Коронавирус Все области Украины перешли в зеленую зону адаптивного карантина - остались минимальные ограничения

2021-06-09 11:20

Минздрав решил перевести все регионы с желтой в зеленую зону карантина. Такое решение принято в связи с тем, что ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась. В последнее время в Украине фиксируют мало новых случаев заболевания, а количество выздоровевших растет значительно быстрее.

Теперь в Украине действуют самые слабые карантинные ограничения.

Напомним, 7 июня Кабмин ослабил карантин. В частности, разрешено проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, а при въезде в страну можно предъявлять международный сертификат о вакцинации.