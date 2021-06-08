Коронавирус Ковид не отступает: в Киеве за сутки 8-кратное увеличение зараженных коронавирусом

2021-06-08 18:00

 

По состоянию на утро 8 июня в Киеве зафиксировано 700 новых случаев коронавируса. Это в восемь раз больше, чем за прошедшие сутки (87 случаев заражения). Умер один человек

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди заболевших:

392 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
245 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
29 девочек от 1 месяца до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы госпитализировали 44 больных, а также 25 человек с подозрением на COVID-19. Выздоровели 866 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (153), Соломенском (137) и в Дарницком (120).

Как сообщает КГГА, подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209825. В общем болезнь преодолели 186 148 жителей Киева. За период пандемии в городе 5132 летальных случая.

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