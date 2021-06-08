Политика В НБУ определились с новым главой ПриватБанка: что известно о кандидате

2021-06-08 21:00

Во вторник, 8 июня, правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру на должность председателя правления государственного ПриватБанка. Им стал Герхард Бьош, назначенный на эту должность 27 мая 2021 года Наблюдательным советом финансового учреждения.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Мы приветствуем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка”, - говорится на сайте регулятора.

27 мая Герхард Бьош был избран Наблюдательным советом ПриватБанка главой правления по результатам проведенного конкурсного отбора. Председатель правления банка вступает в должность после того, как его кандидатуру согласует НБУ. Герхард Бьош назначен сроком на пять лет.

Герхард Бьош родился 10 апреля 1957 года в Австрии. Окончил Венский университет, магистр социально-экономических наук.

С 1993 по 2004 годы занимал должности начальника управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальника казначейства и рынка капиталов в банковских учреждениях.

В 2004-2006 гг. был руководителем департамента мирового казначейства и рынков в Raiffeisen Zentralbank. С 2006 по 2010 год работал заместителем председателя правления.

С ноября 2010 по 30 апреля 2021 года Герхард Бьош занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.