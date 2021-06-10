Политика Япония закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-06-10 13:24

Япония закрывает небо для белорусских самолетов, а также рекомендует национальным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Беларуси, передает NHK.

Как заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, такое решение правительство приняло после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

"Нельзя исключать возможности того, что подобный случай произойдет в будущем", - сказал он.

Также Като заявил, что действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.