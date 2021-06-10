Политика Япония закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-06-10 13:24

Япония закрывает небо для белорусских самолетов, а также рекомендует национальным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Беларуси, передает NHK.

Как заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, такое решение правительство приняло после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

"Нельзя исключать возможности того, что подобный случай произойдет в будущем", - сказал он.

Также Като заявил, что действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

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Политика

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Битва за округ № 87: ЦИК зарегистрировал Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады 2021-06-10 12:01
Стала известна реальная причина отказа Германии продавать вооружение Украине 2021-06-10 11:05
Германия намерена откупиться - Украине хотят компенсировать убытки от запуска Северного потока-2 2021-06-10 08:39