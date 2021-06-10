Украина Почему в Украину не пускают вакцинированных российским препаратом от COVID-19 Спутник V

2021-06-10 14:00

Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом Спутник V, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Напомним, с 1 июля начнут действовать COVID-сертификаты в странах ЕС и Шенгена. При этом некоторые государства уже начали их выдавать. COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.