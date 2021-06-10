Украина Почему в Украину не пускают вакцинированных российским препаратом от COVID-19 Спутник V

2021-06-10 14:00

Украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом Спутник V, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

  • либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены:

  • BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);
  • AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

Напомним, с 1 июля начнут действовать COVID-сертификаты в странах ЕС и Шенгена. При этом некоторые государства уже начали их выдавать. COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: 10 июня ожидаются дожди с грозами, к ночи сильно похолодает

2021-06-10 11:39

11 июня стартует Евро-2020: на какие сборные сегодня делают основные ставки букмекеры

2021-06-10 10:41

Вакцинация в Украине набирает обороты, за сутки привиты более 55,5 тыс человек

2021-06-10 10:22

Германия намерена откупиться - Украине хотят компенсировать убытки от запуска Северного потока-2

2021-06-10 08:39

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине отменили бумажные трудовые книжки

2021-06-10 17:20

В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия

2021-06-10 15:04

Почему в Украину не пускают вакцинированных российским препаратом от COVID-19 Спутник V

2021-06-10 14:00

У Києві викрито банду, яка вибивала борги через створені колл-центри

2021-06-10 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине отменили бумажные трудовые книжки 2021-06-10 17:20
В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия 2021-06-10 15:04
Почему в Украину не пускают вакцинированных российским препаратом от COVID-19 Спутник V 2021-06-10 14:00
У Києві викрито банду, яка вибивала борги через створені колл-центри 2021-06-10 12:40