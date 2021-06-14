Мир ​Диктатор лично приложил руку: в Беларуси рассказали, как из Протасевича выбивали признание

2021-06-14 20:20

Задержанного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича в СИЗО избивал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом пишет BYPOL в Telegram.

Отмечается, что после того, как Протасевича отправили в СИЗО, на второй день журналисты получили информацию о прибытии в СИЗО кортежа Лукашенко.

Эксперты в области судебной медицины утверждают, что на видеозаписи с якобы признания журналиста, присутствует достаточно признаков, дающих основание утверждать, что у Романа сломан нос.

"Нами получена информация, что именно Лукашенко лично сломал нос задержанному журналисту", - говорится в сообщении.