Политика Пекин выразил протест из-за неосторожных высказываний Джо Байдена о главе КНР

2023-06-22 08:26

Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает NDTV.

"Соответствующие высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются посягательством на политическое достоинство Китая. Китай категорически не удовлетворен этим и категорически против этого", – заявила Мао Нин.

Напомним, ранее на этой неделе американский лидер назвал Си Цзиньпина диктатором из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом. Еще зимой американские военные сбили китайский аэростат-разведчик. Обнаружение воздушного шара вызвало дипломатический кризис, в результате которого госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Китай.