ВОЙНА В Украине Ликвидация Лукашенко: эксперт оценил шансы белорусского диктатора быть уничтоженным Кремлем

2022-11-27 20:00

Функции Беларуси как страны-сателлита РФ после смены Лукашенко особо не изменятся, но Кремль может получить контроль над белорусской армией.

Публичные разговоры о покушении на Александра Лукашенко могут быть направлены на то, чтобы подтолкнуть самопровозглашенного президента Беларуси активнее выполнять распоряжения Кремля.

Такое мнение высказал политолог Александр Антонюк в эфире "24 канала", комментируя сообщения аналитиков Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) о том, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

"Я скорее верю в эту историю, чем нет", — заметил эксперт.

Антонюк предположил, что эти публичные разговоры могут быть предупреждением для самого Лукашенко, чтобы "он перестал выкручиваться и пытался выполнять распоряжения Кремля".

Если же самопровозглашенный президент Беларуси будет проявлять упрямство, то после его ликвидации кремлевские власти с помощью своего ставленника могут получить контроль над белорусской армией и воспользоваться ею в войне против Украины.

По словам Антонюка, у Беларуси нет высокой поддержки участия в войне, но есть определенное количество силовиков, которые будут выполнять указания Москвы.

Политолог заметил, что страна-сателлит уже находится под руководством Кремля, поэтому после ликвидации мало что изменится в ее функциях. Но Москве предстоит продемонстрировать видимость правопреемства власти, "процесс каких-то выборов".

"Если говорим о присоединении Беларуси, то формально должен быть руководитель страны. Человек с белорусским паспортом. Иначе это будет считаться однозначной оккупацией и нет разницы, будет ли жив Лукашенко", – добавил Антонюк.

Разговоры о вероятной ликвидации Лукашенко приобрели особенно тревожное содержание после внезапной смерти 26 ноября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который был доверенным лицом белорусского диктатора и помогал ему маневрировать между Россией и Западом.

Напомним, по информации RLI, российская военная разведка может попытаться в ближайшие дни разработать сценарий, предусматривающий либо покушение на Александра Лукашенко, либо его имитацию.