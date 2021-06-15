Политика Война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, - Джо Байден

2021-06-15 09:02

Вступление Украины в Североатлантический альянс зависит от ее борьбы с коррупцией, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга по итогам саммита НАТО.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это нелегко", - отметил глава Белого дома.

При этом Байден уточнил, что препятствием Киева на пути членства является коррупция, но не война на Донбассе.

"Нужно избавится от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал он.

В то же время американский лидер пообещал, что США будут делать "все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии РФ", и подтвердил продолжающуюся поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, накануне саммит НАТО подтвердил обещание ПДЧ Украине. Для получения членства в Альянсе Киев должен продвигаться вперед на пути реформ.