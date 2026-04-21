Політика Трамп відкинув ідею захопити острів Харк в Ірані, аби не допустити втрат серед американських солдатів

2026-04-21 13:33

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею захопити острів Харк в Ірані, оскільки він побоювався значних втрат серед американських солдатів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання опублікувало докладний розбір, що відбувалося за лаштунками в адміністрації Трампа вже під час війни з Іраном, як лідер реагував на втрати США і чому робив ті чи інші заяви.

За даними джерел, Трамп відчуває страх перед відправленням військ у небезпечні зони, де дехто з них отримає поранення, а дехто й зовсім не повернеться додому. Власне, як це було і з іншими президентами, які вирішили брати участь у війнах.

Як пише WSJ, Трамп "чинив опір відправці американських солдатів для захоплення острова Харк", який є відправною точкою для 90% іранського експорту нафти. Хоча йому і говорили, що місія увінчається успіхом і захоплення території забезпечить США доступ до протоки, але він побоювався неприйнятно великих втрат серед американців.

"Вони стануть легкою мішенню", - сказав Трамп, якого процитували співрозмовники The Wall Street Journal.

Також джерела розповіли, що Трамп кілька годин кричав на своїх помічників, коли дізнався, що в Ірані був збитий американський літак, а двоє льотчиків зникли безвісти. Він вимагав, щоб військові негайно вирушили за ними.

За словами співрозмовників, у його голові постійно крутилися образи іранської кризи із заручниками 1979 року - одного з найбільших провалів міжнародної політики президентства за останній час.

Нагадаємо, Іран поновив блокаду Ормузької протоки, бо США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.