Курьезы Слуга народа за океаном: Президентські вибори у Перу виграв сільський шкільний вчитель

2021-06-16 12:23

Президентські вибори у Перу завершилися з несподіваним результатом. Підрахунок голосів показав, що переможцем став сільський шкільний вчитель Педро Кастильо.

Він йшов на вибори від соціалістів. І зміг здобути ледь більше за 50% голосів виборців, які прийшли на дільниці.

Нагадаймо, 15 червня у Перу в Латинській Америці завершився підрахунок голосів виборців, які взяли участь у виборах президента.

Переможцем став Педро Кастильо – 50,125% бюлетенів містили позначку напроти його імені. У конкурентки – представниці консерваторів Кейко Фухіморі – нарахували тільки 49,875% голосів. Різниця між кандидатами склала всього приблизно 44 тисячі голосів.

Йти у президенти Кастильо вирішив через пандемію COVID-19. За його ж словами, проводити уроки в умовах ізоляції було дуже важко, бо більшість учнів просто не мають смартфонів. Уряд при цьому обіцяв забезпечити дітей планшетами, але нічого так і не зробив.

Передвиборчі обіцянки Кастильо: