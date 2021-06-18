Курьезы В Британії дитина знайшла у коробці з подарованим Lego кілограм кокаїну

2021-06-18 12:23

В Британії крім подарованих дитині іграшок в коробці Lego виявився кілограм кокаїну, повідомляє Liverpool Echo.

З’ясувалося, що речовина потрапила в набір з конструктором з вини двох 28-річних колишніх морських піхотинців, які планували перевозити наркотики під виглядом іграшок.

Зловмисники постачали кокаїн, героїн, МДМА і канабіс з Нідерландів по всій Великобританії за допомогою служби доставки DPD.

Пізніше стало відомо, що екс-піхотинці хотіли стрімко розбагатіти і планували перевозити більші партії з Віргінських островів в Карибському басейні на літаках і човнах.

Правоохоронці знайшли в будинках родичів чоловіків чотири коробки Lego по кілограму 82-відсоткового кокаїну. Виявилося, що подібні посилки отримували і сусіди наркодилерів. Саме з їхніх рук подарунок із наркотиками і потрапив до хлопчика. За протиправну діяльність колишніх морпіхів засудили до термінів — 10 років і 16,5 року в’язниці.