Противоречит рынку: в РФ отреагировали на условие Украины по "Северному потоку-2"

Требования украинской стороны по запуску газопровода "Северный поток-2" противоречат принципам рыночной экономики. И условия нужно обсуждать со сторонами этого проекта.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения", - ответила она.
По ее словам, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.
"Я хотела бы напомнить и господину (министру иностранных дел Украины, - ред.) Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют", - добавила Захарова.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что выступает против запуска газопровода "Северный поток-2" и возможных компенсаций.