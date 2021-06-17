Вакцинация в Украине: некоторые центры изменят график работы из-за праздников

На этой неделе центры массовой вакцинации населения изменят свой график работы из-за праздничных выходных. Сейчас в Украине их 70. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали
В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия", или через контакт-центр Минздрава.
График изменят:
Во Львовской области - 6 центров. Один из них во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые, Червонограде и Новояворовске.
Тернопольская область - один центр в Тернополе.
В Киеве - один центр.
В Одесской области график работы изменят сразу шесть центров. Три из них в Одессе и по одному в Черноморске и Измаиле.
Полтавская область - пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Ровенская область - три центра. По одному в Дубно, Ровно, Вараше.
Днепропетровская область - график работы изменят 12 центров в Днепре.
Черновцы - пять центров.
Херсонская область - семь центров. Три из них в Херсоне и по одному в Голой Пристани, Новой Каховке, Геническе и Скадовске.
Житомирская область - один центр в Житомире.
Черкасская область - семь центров. Два из них в Умани и по одному в Умани, Звенигородке, Каневе, Смиле.
Хмельницкая область - график работы изменит центр в Каменце-Подольском.
Киевская область - два центра в Броварах и по одному в Белой Церкви, Славутиче, Борисполе, Ирпене.
Винницкая область - один центр в Виннице.
Кировоградская область - один центр в Кропивницком.
Харьковская область - один центр в Харькове.
Закарпатская область - один в Ужгороде.
Дополнение
Полный список центров по адресам и режимом их работы - на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Добавим
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 200 тысяч человек.