Коронавирус Вакцинация в Украине: некоторые центры изменят график работы из-за праздников

2021-06-17 20:00

На этой неделе центры массовой вакцинации населения изменят свой график работы из-за праздничных выходных. Сейчас в Украине их 70. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия", или через контакт-центр Минздрава.

График изменят:

Во Львовской области - 6 центров. Один из них во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые, Червонограде и Новояворовске.

Тернопольская область - один центр в Тернополе.

В Киеве - один центр.

В Одесской области график работы изменят сразу шесть центров. Три из них в Одессе и по одному в Черноморске и Измаиле.

Полтавская область - пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Ровенская область - три центра. По одному в Дубно, Ровно, Вараше.

Днепропетровская область - график работы изменят 12 центров в Днепре.

Черновцы - пять центров.

Херсонская область - семь центров. Три из них в Херсоне и по одному в Голой Пристани, Новой Каховке, Геническе и Скадовске.

Житомирская область - один центр в Житомире.

Черкасская область - семь центров. Два из них в Умани и по одному в Умани, Звенигородке, Каневе, Смиле.

Хмельницкая область - график работы изменит центр в Каменце-Подольском.

Киевская область - два центра в Броварах и по одному в Белой Церкви, Славутиче, Борисполе, Ирпене.

Винницкая область - один центр в Виннице.

Кировоградская область - один центр в Кропивницком.

Харьковская область - один центр в Харькове.

Закарпатская область - один в Ужгороде.

Дополнение

Полный список центров по адресам и режимом их работы - на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Добавим

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 200 тысяч человек.