Украина В Украине за сутки зафиксировали более 800 случаев коронавируса

2021-06-19 12:30

В Украине за прошедшие 24 часа медики лабораторно подтвердили 852 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Известно, что среди инфицированных - 23 ребенка и 41 медработник. В больницы госпитализировали 571 человека; выздоровели 2 736 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки вирус отнял жизни 40 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 51 992 летальных исходов.

По данным Минздрава, за сутки протестировано методом ПЦР - 26 463 человека, методом ИФА - 8 608 человек, экспресс-тестами - 14 559 человек.

С начала пандемии коронавируса в стране заразились 2 229 044 граждана, выздоровели - 2 150 708 человек, проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

Больше всего количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: