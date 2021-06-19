Украина В Украине за сутки зафиксировали более 800 случаев коронавируса

2021-06-19 12:30

 

В Украине за прошедшие 24 часа медики лабораторно подтвердили 852 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Известно, что среди инфицированных - 23 ребенка и 41 медработник. В больницы госпитализировали 571 человека; выздоровели 2 736 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки вирус отнял жизни 40 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 51 992 летальных исходов.

По данным Минздрава, за сутки протестировано методом ПЦР - 26 463 человека, методом ИФА - 8 608 человек, экспресс-тестами - 14 559 человек.

С начала пандемии коронавируса в стране заразились 2 229 044 граждана,  выздоровели - 2 150 708 человек, проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

Больше всего количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 202 случая;

  • Винницкая область - 13 случаев;

  • Волынская область - 32 случая;

  • Днепропетровская область - 44 случая;

  • Донецкая область - 23 случая;

  • Житомирская область - 20 случаев;

  • Закарпатская область - 15 случаев;

  • Запорожская область - 42 случая;

  • Ивано-Франковская область - 11 случаев;

  • Киевская область - 41 случай;

  • Кировоградская область - 10 случаев;

  • Луганская область - 9 случаев;

  • Львовская область - 61 случай;

  • Николаевская область - 44 случая;

  • Одесская область - 33 случая;

  • Полтавская область - 21 случай;

  • Ровенская область - 21 случай;

  • Сумская область - 19 случаев;

  • Тернопольская область - 6 случаев;

  • Харьковская область - 63 случая;

  • Херсонская область - 30 случаев;

  • Хмельницкая область - 32 случая;

  • Черкасская область - 26 случаев;

  • Черновицкая область - 24 случая;

  • Черниговская область - 10 случаев.

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