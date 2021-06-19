В Украине за сутки зафиксировали более 800 случаев коронавируса

В Украине за прошедшие 24 часа медики лабораторно подтвердили 852 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Известно, что среди инфицированных - 23 ребенка и 41 медработник. В больницы госпитализировали 571 человека; выздоровели 2 736 человек.
Отмечается, что за минувшие сутки вирус отнял жизни 40 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 51 992 летальных исходов.
По данным Минздрава, за сутки протестировано методом ПЦР - 26 463 человека, методом ИФА - 8 608 человек, экспресс-тестами - 14 559 человек.
С начала пандемии коронавируса в стране заразились 2 229 044 граждана, выздоровели - 2 150 708 человек, проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.
Больше всего количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 202 случая;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 32 случая;
Днепропетровская область - 44 случая;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 42 случая;
Ивано-Франковская область - 11 случаев;
Киевская область - 41 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Николаевская область - 44 случая;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 21 случай;
Ровенская область - 21 случай;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 26 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 10 случаев.