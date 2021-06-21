Мир День летнего солнцестояния: несмотря на запрет, сотни людей заполонили Стоунхендж

2021-06-21 20:40

В Великобритании сотни людей, несмотря на коронавирусный запрет, собрались возле памятника неолита Стоунхенджа, чтобы наблюдать за летним солнцестоянием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Отмечается, что британская комиссия, которая управляет историческими памятниками, вела online-трансляцию восхода солнца на Стоунхендже, расположенном в графстве Уилтшир.

Для того, чтобы созерцать явление и добраться до камней, люди перелезали через забор. На видео с места происшествия видно около сотни человек внутри каменного круга и баннер с надписью "Стоим за Стоунхендж".

Полиция Уилтшира заявила, что мероприятие прошло спокойно, но количество людей вызвало беспокойство. До этого британские власти призвали общество воздержаться от массовых собраний для празднования самого длинного дня из-за коронавирусных ограничений.

Во время мероприятия произошли определенные перебои с эфиром. Отмечается, что за эфиром наблюдали тысячи людей. Но закончилось все тем, что наблюдателям показали заранее записанные кадры с камней, а около 5:00 стрим наладили и на нем было видно затянутое облаками небо.

Ведущий Эд Ширес выразил разочарование, потому, что так много людей решили проигнорировать просьбу не ехать к камням. Поэтому организаторам не удалось показать кадры, которые они хотели.

Как собрание людей помешало "Английскому наследию" провести трансляцию восхода солнца, там не объяснили.

Дополнительно

День летнего солнцестояния считается самым длинным днем в году. Ежегодно в Стоунхендже происходят грандиозные празднества.

Чтобы отметить этот праздник, ежегодно огромные толпы народа съезжаются к месту, где, как считается, кельтские друиды совершали свои обряды. Только в этот день всем желающим разрешено прикасаться к камням Стоунхенджа (во все остальные дни прикасаться к древним камням запрещено).

В этом году солнце взошло в 4:52 (6:52 по Киеву).

Добавим

Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала, как именно в этот день летнего солнцестояния можно изменить свою судьбу.